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Под Волгодонском двоих мужчин убили, расчленили, а останки сожгли

Под Волгодонском двоих мужчин убили, расчленили, а останки сожгли
В Ростовской области жестоко расправились с двумя мужчинами. Трагедия случилась еще 19 апреля. Однако известно о ней стало только спустя три недели.

В начале апреля в Волгодонском районе без вести пропали двое местных жителей. Обеспокоенные родственники забили тревогу и написали заявление в полицию.

Спустя несколько дней сотрудники обнаружили человеческие останки около хутора Калинин. Кости лежали под горой пепла, там же находилась голова одного из пропавших.

По подозрению в убийстве были задержаны двое приятелей — Сергей Качан и Эдуард Рудаев. По версии следствия, они расправились с мужчинами на берегу Донского магистрального канала. Для того, чтобы избавиться от тел, расчленили их и сожгли.

Подозреваемые были отправлены в следственный изолятор. Качан пробудет под стражей до 23 июня, а Рудаев — до 22 июня.
Фото: Ростов.ру
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