Под Волгодонском двоих мужчин убили, расчленили, а останки сожгли

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области жестоко расправились с двумя мужчинами. Трагедия случилась еще 19 апреля. Однако известно о ней стало только спустя три недели.В начале апреля в Волгодонском районе без вести пропали двое местных жителей. Обеспокоенные родственники забили тревогу и написали заявление в полицию.Спустя несколько дней сотрудники обнаружили человеческие останки около хутора Калинин. Кости лежали под горой пепла, там же находилась голова одного из пропавших.По подозрению в убийстве были задержаны двое приятелей — Сергей Качан и Эдуард Рудаев. По версии следствия, они расправились с мужчинами на берегу Донского магистрального канала. Для того, чтобы избавиться от тел, расчленили их и сожгли.Подозреваемые были отправлены в следственный изолятор. Качан пробудет под стражей до 23 июня, а Рудаев — до 22 июня.