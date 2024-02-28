Под Таганрогом 5 часов тушили пожар в оздоровительном центре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области произошел крупный пожар в оздоровительном центре. ЧП случилось на улице Тельмана, 28 в поселке Дмитриадовка ночью 28 февраля.Около полуночи местные жители почувствовали запах гари. На улице было непривычно светло — огонь освещал близлежащие улицы. Свидетели ЧП тут же вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 43 пожарных на 13 спецмашинах.К прибытию спасателей площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров. Чтобы локализовать пламя, потребовалось три с половиной часа. Еще через полтора удалось полностью ликвидировать пожар. Предварительно, во время ЧП никто не пострадал.Известно, что сгоревшее здание — столовая в оздоровительном центре «Дмитриадовка». Оно было закрыто в зимний период.