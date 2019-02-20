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Под суд пошёл водитель, сбивший мотоциклиста в Ростовской области

Под суд пошёл водитель, сбивший мотоциклиста в Ростовской области
В Ростовской области осудили водителя, который сбил мотоциклиста. Такую информацию сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Выяснилось, что в станице Кривянской вечером 28 июня 2017 года местный житель Кожухов ехал по улице Мостовой. Он сидел за рулём автомобиля «Лада Гранта». Поворачивая на улицу Школьную, он нарушил ПДД и не уступил дорогу мужчине на мотоцикле. Из-за этого транспортные средства столкнулись. В результате байкер получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Медики диагностировали у него перелом костей черепа, ушиб головного мозга, тупую черепно-мозговую травму и кровоподтёки. Такие травмы рассматриваются как тяжкий вред здоровью.

Правоохранители задержали Кожухова и возбудили в отношении него уголовное дело. Он обвинялся по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Суд признал вину подозреваемого.

- Он приговорён к одному году ограничения свободы, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сам фигурант также свою вину признал. Смягчающими обстоятельствами для вынесения приговора являются его содействие следствию, а также то, что у Кожухова на иждивении есть несовершеннолетний ребёнок.

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