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Под стражу заключили жителя Москвы, жестоко убившего пожилого ростовчанина

Под стражу заключили жителя Москвы, жестоко убившего пожилого ростовчанина
Кировский районный суд Ростова избрал меру пресечения уроженцу Москвы, обвиняемому в жестоком убийстве пожилого ростовчанина. Заседание состоялось 28 января.

Суд пришел к выводу, что 32-летний подозреваемый в убийстве на время расследования должен находиться в СИЗО. Из зала суда его доставили в следственный изолятор.

Напомним, жестокое убийство 80-летнего ростовчанина случилось 26 января. Пенсионера нашли мертвым и связанным в сожженной квартире на улице Суворова. У следователей возникло подозрение, что мужчина мог стать жертвой преступления. Оказалось, что в день трагедии москвич познакомился с пенсионером, и он пригласил иногороднего гостя к себе домой. Там у них произошла ссора, в ходе которой злоумышленник связал, а затем надел на голову пакет и задушил нового знакомого, после чего поджег его квартиру.

Теперь задержанный подозревается в убийстве. Примечательно, что за месяц до этого преступления он освободился из мест, не столь отдаленных. Вероятно, ему снова придется вернуться туда как минимум на 5 лет.
Фото: РостовРу
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