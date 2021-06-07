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Под Ростовом водитель грузовика сбил 46-летнего мужчину

Под Ростовом водитель грузовика сбил 46-летнего мужчину
На трассе в Ростовской области 32-летний мужчина на грузовике сбил пешехода. Авария произошла вечером 8 июня на трассе М-4.

По предварительным данным, мужчина ехал из Ростова на своем «ГАЗ-А23R22». Шофер не заметил, как на проезжей части оказался мужчина. В темное время суток на нем не было светоотражающих элементов. В результате столкновения избежать не удалось. Машина на скорости задела мужчину.

- С травмами 46-летнего пешехода доставили в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Донская автоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года ношение световозвращающих элементов в тёмное время суток при движении вне населённых пунктов стало обязательным для пешеходов.

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