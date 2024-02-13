Под Ростовом в строящемся доме случился взрыв

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В строящемся частном доме под Ростовом взорвался газ. Происшествие случилось 12 февраля в хуторе Красный Крым Мясниковского района.Взрыв случился около 18:30 на улице Гагарина, 3. От ударной волны у строения снесло крышу, стекла выбило. Испуганные соседи сразу же вызвали спасателей. На место привлекли восемь человек личного состава на двух автоцистернах.- Обошлось без возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.Как сообщили местные жители, дом все еще на стадии стройки. Однако к газу и электричеству он уже подключен. В момент взрыва внутри никто не находился.