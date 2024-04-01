Под Ростовом сгорел цех по производству лодок

Фото: Ростов ру.

Под Ростовом случился крупный пожар. Загорелся цех по производству лодок. ЧП случилось на улице Колхозной, 2А в хуторе Александровка (Аксайский район) днем 1 апреля.Как сообщают жители, около 13:30 они увидели черный дым над домами. На место тушить пожар направили 18 пожарных и 5 автоцистерн.К прибытию спасателей огонь успел распространиться более чем на 100 квадратных метров. Предварительно, ЧП обошлось без пострадавших.По данным сервиса "Яндекс.Карты", по адресу, где произошел пожар, находится цех по производству лодок.