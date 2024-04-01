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Под Ростовом сгорел цех по производству лодок

Под Ростовом сгорел цех по производству лодок
Под Ростовом случился крупный пожар. Загорелся цех по производству лодок. ЧП случилось на улице Колхозной, 2А в хуторе Александровка (Аксайский район) днем 1 апреля.

Как сообщают жители, около 13:30 они увидели черный дым над домами. На место тушить пожар направили 18 пожарных и 5 автоцистерн.

К прибытию спасателей огонь успел распространиться более чем на 100 квадратных метров. Предварительно, ЧП обошлось без пострадавших.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", по адресу, где произошел пожар, находится цех по производству лодок.
Фото: Ростов ру.
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