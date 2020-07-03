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Под Ростовом пропала 27-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи

Под Ростовом пропала 27-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи

В Батайске пропала 27-летняя девушка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Яна Никулина вышла из дома и не вернулась обратно. Родные обратились за помощью в поисковую группу. Как известно, девушка нуждается в медицинской помощи.

Батайчанке - 27 лет. У нее рост - 170 см, среднее телосложение, тёмные волосы и серо-голубые глаза. Девушка ушла из дома в тёмном платье в белый горошек и белых шлёпанцах.

Яна Никулина может находиться в одном из районов Ростовской области. Всех дончан, кто встречал пропавшую девушку, просят сообщить о её возможном местонахождении по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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