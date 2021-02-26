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Под Ростовом нашли убитым без вести пропавшего мужчину

Под Ростовом нашли убитым без вести пропавшего мужчину
Под Ростовом-на-Дону нашли убитым без вести пропавшего Юрия Сорокина, пишет DonDay.ru. Мужчину разыскивали с апреля 2020 года.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым стал знакомый пропавшего – Евгений П. Когда на одном из дачных участков СНТ «Дружба» в Мясниковском районе откопали тело Юрия, мужчина рассказал, что вечером в середине апреля прошлого года они выпивали.

Внезапно между собутыльниками вспыхнул конфликт. Евгений, не выдержав, схватил охотничий карабин и застрелил товарища. А после, чтобы замести следы, закопал его на своем же участке.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу до 24 марта 2021 года.

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