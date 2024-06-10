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Под Ростовом мужчина жену привязал веревкой к авто и возил ее до смети

Под Ростовом мужчина жену привязал веревкой к авто и возил ее до смети
В Ростовской области мужчина привязал свою жену веревкой к автомобилю и вывозил ее на улицу до тех пор, пока она не умерла. По информации источника DonDay cтрашная трагедия произошла в ночь на 10 июня.

Супруги проживали в поселке Реконструктор Большелогского поселения в Аксайском районе. Между ними поздно ночью вспыхнула ссора на почве ревности. Чтобы проучить свою жену, мужчина схватил ее, привязал веревкой к капоту и катал по деревне, пока она не скончалась от недостатка кислорода.

Жуткую картину увидели прохожие. Он позвонил в полицию и сообщил об увиденном.

Сейчас эксперты расследуют ситуацию.
Фото: Источник
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