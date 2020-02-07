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Под Ростовом из-за столкновения зерновоза и «ГАЗели» перекрыто движение

Под Ростовом из-за столкновения зерновоза и «ГАЗели» перекрыто движение
На улице 1-й Луговой в Ростове из-за ДТП перекрыто движение. Авария произошла утром 12 февраля.

По предварительным данным, произошло столкновение четырёх автомобилей, в том числе зерновоза и «ГАЗели».
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Участники ДТП заняли две полосы движения, поэтому в настоящее время участок дороги перекрыт.

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