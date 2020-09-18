Под Ростовом горят 200 квадратных метров камыша
В Ростовской области по дороге по направлению в Азов загорелся камыш. ЧП случилось около полудня 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
По предварительной информации, пожар распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время на месте работают две единицы техники и восемь спасателей.
Напомним, в ближайшие три дня в Ростовской области, в частности в донской столице, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. С 22 по 24 сентября жителям региона не следует разводить костры и бросать непотушенные сигареты на сухую растительность.