Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом горят 200 квадратных метров камыша

Под Ростовом горят 200 квадратных метров камыша
В Ростовской области по дороге по направлению в Азов загорелся камыш. ЧП случилось около полудня 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По предварительной информации, пожар распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время на месте работают две единицы техники и восемь спасателей.

Напомним, в ближайшие три дня в Ростовской области, в частности в донской столице, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. С 22 по 24 сентября жителям региона не следует разводить костры и бросать непотушенные сигареты на сухую растительность.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.