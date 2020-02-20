Под Ростовом две машины переехали пешехода: мужчина погиб



В Ростовской области один автомобиль сбил, а второй переехал пешехода. Жуткая авария произошла вечером 21 февраля на Южном подъезде к Новочеркасску.



По предварительным данным, 28-летний водитель «Хонды Аккорд» двигался со стороны Ростова в направлении Новочеркасска. На шестом километре автодороги он сбил мужчину, который находился на проезжей части по ходу движения. Через несколько секунд пешехода переехал следовавший за иномаркой «Хендай i30», которым управлял 23-летний молодой человек.



- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Добавим, что в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Донских водителей предупредили о тумане на дорогах, гололедице и метели.