Под Ростовом девушка пострадала при пожаре в частном доме



Утром в садовом товариществе «Строитель-2» Мясниковского района загорелся частный дом. ЧП произошло на улице Малиновой около 8 часов.



На место выехали три единицы техники и 12 пожарных. К их прибытию площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Открытое возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса.



Во время происшествия пострадала 27-летняя девушка. Спасатели передали её бригаде скорой помощи.



- Причина пожара в данный момент устанавливается, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Какие травмы получила потерпевшая, пока не известно.