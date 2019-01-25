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Под Ростовом девушка пострадала при пожаре в частном доме

Под Ростовом девушка пострадала при пожаре в частном доме
Утром в садовом товариществе «Строитель-2» Мясниковского района загорелся частный дом. ЧП произошло на улице Малиновой около 8 часов.

На место выехали три единицы техники и 12 пожарных. К их прибытию площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Открытое возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса.

Во время происшествия пострадала 27-летняя девушка. Спасатели передали её бригаде скорой помощи.

- Причина пожара в данный момент устанавливается, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Какие травмы получила потерпевшая, пока не известно.

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