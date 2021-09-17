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Под Ростовом бетономешалка упала на бок посреди дороги

Под Ростовом бетономешалка упала на бок посреди дороги
Под Ростовом бетономешалка завалилась на бок. ДТП случилось 19 сентября на Северном подходе к Ростову.

Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением. Грузовик, наполненный стройматериалами, стал раскачиваться и упал на бок прямо посреди дороги на «встречке». На место прибыл экипаж ГИБДД. Однако информации о пострадавших пока нет.

Из-за частично перекрытого проезда десятки автомобилистов простояли в пробке. Скорость движения составляла не более 5-10 километров в час.
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