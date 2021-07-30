Под Новочеркасском десантники на иномарке попали в ДТП

Под Новочеркасском десантники попали в аварию. ДТП случилось 2 августа около 16:30.По предварительной информации, 46-летний водитель «Фольксвагена Джета» ехал по трассе Новочеркасск - Каменоломни. В районе 24-го километра он пошел на обгон попутной иномарки там, где это разрешено. Однако линия разметки перешла в сплошную, а машина так и не определилась с полосой движения. В это время по «встречке» ехал «Ниссан Альмера» под управлением 61-летнего водителя, который поворачивал в сторону поселка Верхнегрушевского.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.