Под Белгородом разбился военно-транспортный самолет Ил-76

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В Корочанском районе Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом 24 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Трагедия случилась рядом с военным аэродромом, когда рейс совершал посадку.РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщают, что на борту самолета находились пленные ВСУ. Их транспортировали для обмена. На борту Ил-76 летели 74 человека, из которых 65 — пленные, 6 — члены экипажа и 3 — сопровождающие.Белгородская область — регион, граничащий с сопредельным государством и новыми субъектами РФ. Также на границе находятся Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.