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Под Батайском 35-летнего мужчину сбил поезд

Под Батайском 35-летнего мужчину сбил поезд
В Ростовской области 35-летнего мужчину сбил поезд. Происшествие случилось в ночь на 8 октября под Батайском - в районе станции Койсуг.

Мужчина шел вдоль железнодорожных путей, когда его задел поезд. Пешеход получил травмы. Прибывшие медики доставили его в больницу.

В УТ МВД по СКФО отметили, что причиной травмы стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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