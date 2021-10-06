Под Батайском 35-летнего мужчину сбил поезд
В Ростовской области 35-летнего мужчину сбил поезд. Происшествие случилось в ночь на 8 октября под Батайском - в районе станции Койсуг.
Мужчина шел вдоль железнодорожных путей, когда его задел поезд. Пешеход получил травмы. Прибывшие медики доставили его в больницу.
В УТ МВД по СКФО отметили, что причиной травмы стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.