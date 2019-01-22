Под Азовом при пожаре пострадал мужчина



Под Азовом при пожаре в частном одноэтажном доме пострадал 63-летний мужчина. ЧП случилось 23 января около 19.00 в селе Кугей на улице Шевченко.



- Строение горело на площади 30 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут.



В результате случившегося пострадал мужчина. Его с ожогами доставили в больницу.



В ликвидации возгорания принимали участие восемь спасателей и две пожарных машины.