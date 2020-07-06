Под Азовом иномарка сбила женщину
В Азовском районе водитель иномарки сбил женщину. ДТП произошло в селе Кагальник 6 июля.
На улице Свободы 36-летний водитель «Форда Фиеста» сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - рассказал инспектор по пропаганде отдела ГИБДД «Азовский» Геннадий Правдюков.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.