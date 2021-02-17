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Под Азовом десятки лошадей замерзли насмерть во льду: видео

Под Азовом десятки лошадей замерзли насмерть во льду: видео
В Ростовской области под Азовом десятки лошадей, скованных льдом, замерзли насмерть. Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях 18 февраля. Информацию подтвердили в администрации Азова.

Десятки животных провалились под толщу льда и не смогли из него выбраться. Только трёх лошадей удалось спасти местным жителям Задонья, остальные скакуны, к сожалению, погибли.

По словам старожилов хуторов Задонье и Донского, на территории есть заповедник, где уже много лет живёт табун диких лошадей. Каждую зиму животные попадают в ледяные оковы и погибают.

Однако в Минприроде региона Rostov.ru сообщили, что эти лошади сельскохозяйственные. Вероятно, владелец просто бросил их. Оставшись без хозяина, домашний скот одичал.

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