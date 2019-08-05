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Под Астраханью житель Ростовской области за рулём грузовика задавил мужчину

Под Астраханью житель Ростовской области за рулём грузовика задавил мужчину
Водитель из посёлка Орловского Ростовской области задавил пешехода под Астраханью. Несчастный случай произошёл в селе Тулугановка 7 августа около 18:30.

На улице Баксанской 28-летний дончанин остановился свой грузовик «МАН» и пошёл в магазин. В это время прямо перед кабиной на бордюр присел 60-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Водитель вернулся в кабину большегруза и не заметил пешехода, так как он находился вне зоны видимости.

Автомобилист тронулся с места, и грузовик наехал на мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, проникающие ранения, повреждение внутренних органов и травматический шок. Также ему оторвало палец. С полученными травмами его доставили в больницу. К несчастью, вскоре он скончался.

- Все обстоятельства ДТП устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области.

По факту гибели пешехода правоохранители начали процессуальную проверку.

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