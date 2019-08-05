Под Астраханью житель Ростовской области за рулём грузовика задавил мужчину



Водитель из посёлка Орловского Ростовской области задавил пешехода под Астраханью. Несчастный случай произошёл в селе Тулугановка 7 августа около 18:30.



На улице Баксанской 28-летний дончанин остановился свой грузовик «МАН» и пошёл в магазин. В это время прямо перед кабиной на бордюр присел 60-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Водитель вернулся в кабину большегруза и не заметил пешехода, так как он находился вне зоны видимости.



Автомобилист тронулся с места, и грузовик наехал на мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, проникающие ранения, повреждение внутренних органов и травматический шок. Также ему оторвало палец. С полученными травмами его доставили в больницу. К несчастью, вскоре он скончался.



- Все обстоятельства ДТП устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области.



По факту гибели пешехода правоохранители начали процессуальную проверку.

