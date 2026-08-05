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По северу Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 5 августа

По северу Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 5 августа
В северной части Ростовской области вечером 5 августа объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС жителям поступило около 21:00.

Людей попросили покинуть открытые участки, зайти в ближайшие помещения и не подходить к окнам до отмены предупреждения.

Напомним, в ночь на 5 августа силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Было уничтожено более 40 беспилотников в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах. В Неклиновском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировали.
Фото: Дондей
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