По северу Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 5 августа

Фото: Дондей

В северной части Ростовской области вечером 5 августа объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС жителям поступило около 21:00.Людей попросили покинуть открытые участки, зайти в ближайшие помещения и не подходить к окнам до отмены предупреждения.Напомним, в ночь на 5 августа силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Было уничтожено более 40 беспилотников в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах. В Неклиновском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировали.