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По южной части Ростовской области ввели режим опасности по БПЛА вечером 31 июля

По южной части Ростовской области ввели режим опасности по БПЛА вечером 31 июля
По южной части Ростовской области ввели режим опасности по БПЛА вечером 31 июля. Экстренное оповещение от РСЧС поступило примерно в 18:30.

Жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.
Фото: РСЧС
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