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По южной части Ростовской области вечером 30 июля ввели режим беспилотной опасности

По южной части Ростовской области вечером 30 июля ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели по южной части Ростовской области вечером 30 июля. Экстренная информация РСЧС поступила около 18:30.

Покин[center][/center]ьте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам.
Фото: РСЧС
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