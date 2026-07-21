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По южной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 21 июля

По южной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 21 июля

В Ростовской области по южной части объявили беспилотную опасность. Срочная рассылка от РСЧС поступила около 22:00.

Дончанам посоветовали покинуть открытые участки улиц, пройти в помещения и отойти от окон.
Фото: РСЧС
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