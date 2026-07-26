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По южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность

По южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность
Ночью 26 июля на юге Ростовской области ввели режим беспилотной опасности. Экстренное сообщение от РСЧС поступило жителям около 2:00.

Населению рекомендуют покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Фото: РСЧС
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