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По югу Ростовской области объявлена беспилотная опасность

По югу Ростовской области объявлена беспилотная опасность
По югу Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС 5 августа около 17:00.

Рекомендуется зайти в помещения и покинуть открытые участки улиц. В случае необходимости звонить по номеру телефона: 112.
Фото: Дондей
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