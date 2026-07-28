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По югу Ростовской области объявили беспилотную опасность

По югу Ростовской области объявили беспилотную опасность
Днем 28 июля на юге Ростовской области ввели режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС жителям поступило около 13:00.

В случае угрозы гражданам рекомендуют покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
РСЧС
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