Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

По югу Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 28 июля

По югу Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 28 июля
Вечером 28 июля на юге Ростовской области объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС жителям поступило около 23:00.

Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и при необходимости пройти в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика