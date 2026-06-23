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По факту гибели двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

По факту гибели двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
По факту гибели двухлетнего малыша в Ростове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент случился 23 июня на улице Народного Ополчения. Малыш облокотился на москитную сетку в спальне, пока родителей не было рядом. Конструкция не выдержала, и ребенок сорвался вниз с 7-го этажа. От полученных травм он погиб на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Прокуратурой организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями мальчика своих обязанностей, - сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Rostov.ru
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