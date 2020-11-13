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По дороге из Ростова в Москву 13-летний ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке

По дороге из Ростова в Москву 13-летний ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке
На трассе М-4 «Дон» в аварии пострадал 13-летний ребенок. Авария случилась около 16 часов 15 ноября в Воронежской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 45-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» ехала из Ростова в Москву. На 528-м километре она не справилась с управлением и вылетела в кювет. На бездорожье потерявшая управление машина перевернулась.

- В результате ЧП пострадал 13-летний пассажир иномарки, - сообщили в ведомстве. - С травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

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