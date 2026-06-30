Площадь задымления на полигоне ТБО в Багаевской выросла до 80 квадратов

Фото: Антонина Пшеничная

В Ростовской области увеличилась площадь задымления на полигоне твердых бытовых отходов в станице Багаевской. О возгорании 29 июня сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.Изначально на полигоне обнаружили задымление с очагом возгорания площадью около 50 квадратных метров. Открытый огонь удалось потушить. После этого специалисты начали пересыпать тлеющий участок грунтом.На следующий день площадь тления отходов с задымлением увеличилась примерно до 80 квадратных метров. При этом открытого горения на полигоне нет.По словам Антонины Пшеничной, сейчас на месте задействованы пять единиц спецтехники: экскаватор, бульдозер и три самосвала.