Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Площадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видео

Площадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видео

Горение в музыкальном театре происходит на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
- В тушении задействованы 112 человек и 31 единица техники, - добавили в ведомстве. – Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ликвидация горения происходит с привлечением пожарного крана, так как очаг находится на крыше.

Напомним, что возгорание началось около 17 часов.



Добавим, что в настоящее время в музыкальном театре идёт ремонт. На эти цели в 2018 году выделили 72 246 233 рубля, в 2019 году — 150 106 193 рубля, в 2020-м планируется направить 150 106 193 рубля. Работы планировалось завершить в 2020 году, но позже региональные власти решили закончить работы раньше, в год 20-летия театра.

Площадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видеоПлощадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видеоПлощадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видеоПлощадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видеоПлощадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видеоПлощадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видео

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.