Площадь пожара в музыкальном театре уже составила 200 квадратных метров: видео





Горение в музыкальном театре происходит на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

- В тушении задействованы 112 человек и 31 единица техники, - добавили в ведомстве. – Пожару присвоен третий ранг сложности.



Ликвидация горения происходит с привлечением пожарного крана, так как очаг находится на крыше.



Напомним, что возгорание началось около 17 часов.







Добавим, что в настоящее время в музыкальном театре идёт ремонт. На эти цели в 2018 году выделили 72 246 233 рубля, в 2019 году — 150 106 193 рубля, в 2020-м планируется направить 150 106 193 рубля. Работы планировалось завершить в 2020 году, но позже региональные власти решили закончить работы раньше, в год 20-летия театра.



