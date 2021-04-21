Пятилетняя девочка попала под колеса иномарки в Шахтах

В Шахтах пятилетняя девочка попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 23 апреля на улице Достоевского.В районе дома № 77 ребенок решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Как только малышка вышла на проезжую часть, на дороге показался автомобиль. Женщина, сидевшая за рулем иномарки «Шевроле Спарк», не успела притормозить перед юной нарушительницей правил дорожного движения.- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП им. Ленина, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.За нарушение девочкой ПДД ответственность может понести водитель иномарки. Если вину женщины докажут, ей будет грозить наказание в виде штрафа, лишения прав или лишения свободы.