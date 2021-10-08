Пятерых ростовчан жестоко пытали в тюремной больнице Саратовской области

Пятеро ростовчан подверглись жестоким пыткам в тюремной больнице (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области. Информация об этом появилась на сайте правозащитной организации «Гулагу.нет» 9 октября.Правозащитники расшифровали одну из записей видеорегистратора больницы. Правозащитники утверждают, что на кадрах зафиксирован «акт насильственных действий в извращенной форме» по отношению к мужчине, отбывающему наказание. В организации отметили, что заключенного накануне этапировали из донской столицы по наряду ФСИН России.- Это уже пятый раскрытый эпизод унижений и пыток в отношении людей, этапированных именно из Ростова, - добавили правозащитники.