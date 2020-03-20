Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»



Под Ростовом в результате аварии пострадали пять человек. ДТП произошло 22 марта примерно в 22:30.



Авария случилась в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулём «Хендай Сонаты» не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Иномарка перевернулась.

- В результате происшествия, кроме водителя, пострадали четверо пассажиров, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – В больницу доставлены 35-летний и 31-летний мужчины, а также две девушки 29 и 25 лет.



По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

