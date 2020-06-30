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Пьяный водитель «Киа Рио» вылетел с трассы в Ростовской области

Пьяный водитель «Киа Рио» вылетел с трассы в Ростовской области
В Ростовской области на трассе Новочеркасск – Багаевская иномарка вылетела с дороги. ДТП произошло около 23 часов 1 июля в Октябрьском сельском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Киа Рио» был пьян. Мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка выскочила с дороги и перевернулась.
- В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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