Пьяный водитель «Киа Рио» вылетел с трассы в Ростовской области
В Ростовской области на трассе Новочеркасск – Багаевская иномарка вылетела с дороги. ДТП произошло около 23 часов 1 июля в Октябрьском сельском районе.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Киа Рио» был пьян. Мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка выскочила с дороги и перевернулась.
- В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.