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Первые кадры последствий атаки БПЛА на «Самбекские высоты» опубликовали в СК


В сети появились первые кадры последствий атаки на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Видеоматериалы были опубликованы Следственным управлением Следственного комитета России (СУ СКР) по Ростовской области.

Согласно предварительной информации, в результате воздушной атаки днем 27 июня повреждения получил основной комплекс зданий военно-исторического музея, где располагается информационно-выставочный центр. К счастью, по имеющимся данным, сама экспозиция музея не пострадала.
Первые кадры последствий атаки БПЛА на «Самбекские высоты» опубликовали в СК

В результате атаки пострадали 12 человек. Десять из них были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи, еще двое получили помощь на месте происшествия.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: скрин с видео СУ СКР по Ростовской области
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