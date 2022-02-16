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Первые автобусы с жителями ДНР и ЛНР направились к границе с Ростовской областью

Первые автобусы с жителями ДНР и ЛНР направились к границе с Ростовской областью

В направлении к границе с донским регионом двинулись первые автобусы с жителями ДНР. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

На видео можно заметить проезжающую вереницу автобусов с эвакуированными людьми. Впереди и, скорее всего, позади транспортных средств находятся машины правоохранителей. Они следят, чтобы эвакуированных в безопасности доставили в пункты временного пребывания.


Напомним, что массовая эвакуация гражданских началась после того, как главы двух самопровозглашенных республик официально заявили об обострении ситуации в Донбассе. Первыми повезли женщин, детей и пожилых людей.
Фото и видео из открытых источников
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