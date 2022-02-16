Первые автобусы с жителями ДНР и ЛНР направились к границе с Ростовской областью
В направлении к границе с донским регионом двинулись первые автобусы с жителями ДНР. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.
На видео можно заметить проезжающую вереницу автобусов с эвакуированными людьми. Впереди и, скорее всего, позади транспортных средств находятся машины правоохранителей. Они следят, чтобы эвакуированных в безопасности доставили в пункты временного пребывания.
Напомним, что массовая эвакуация гражданских началась после того, как главы двух самопровозглашенных республик официально заявили об обострении ситуации в Донбассе. Первыми повезли женщин, детей и пожилых людей.