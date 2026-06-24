Перед ДТП Евгений Чеботарев несся под 150 километров в час по городу

Фото: соцсети.

Перед аварией в Ростове-на-Дону ростовский блогер, каскадер Евгений Чеботарев несся на высокой скорости на своей «Феррари».Поздно ночью 24 июня каскадер столкнулся с «Опелем» на улице Космонавтов. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Однако после столкновения Евгений Чеботарев отметил, едва не сбил людей, идущих по тротуару.За несколько минут до ДТП блогер делился в своих социальных видео, на котором видно, как его «Феррари» несется со скоростью 150 километров в час. Сам блогер говорил, что «летит» в сторону Северного за бензином.