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Перед ДТП Евгений Чеботарев несся под 150 километров в час по городу

Перед ДТП Евгений Чеботарев несся под 150 километров в час по городу

Перед аварией в Ростове-на-Дону ростовский блогер, каскадер Евгений Чеботарев несся на высокой скорости на своей «Феррари».

Поздно ночью 24 июня каскадер столкнулся с «Опелем» на улице Космонавтов. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Однако после столкновения Евгений Чеботарев отметил, едва не сбил людей, идущих по тротуару.

За несколько минут до ДТП блогер делился в своих социальных видео, на котором видно, как его «Феррари» несется со скоростью 150 километров в час. Сам блогер говорил, что «летит» в сторону Северного за бензином.
Фото: соцсети.
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