Пенсионерку сбила насмерть «ГАЗель» в Ростовской области

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В Ростовской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, в котором погибла женщина пожилого возраста. Данные сведения были обнародованы в региональном управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения.Происшествие произошло в темное время суток 20 июля на автодороге, соединяющей город Каменск-Шахтинский и хутор Красновка, а конкретно – на улице Профильной. По предварительным данным, мужчина 34 лет, управлявший транспортным средством марки "ГАЗель Некст", допустил наезд на 70-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги за границами населенного пункта. Утверждается, что водитель не заметил пешехода вовремя и не сумел избежать столкновения.К глубокому сожалению, в результате данного дорожного инцидента пешеход получила повреждения, несовместимые с жизнью, и скончалась непосредственно на месте происшествия.