Пенсионер за рулём иномарки сбил коляску с годовалой девочкой в Ростовской области

В Ростовской области пенсионер сбил коляску с ребёнком. ДТП произошло в станице Бессергеневской Октябрьского района вечером 31 мая.По предварительным данным, 68-летний водитель «Мазды», избегая столкновения с остановившейся перед «зеброй» машиной, выехал на обочину. Там он сбил коляску, в которой находилась годовалая девочка. За несколько секунд до этого женщина перешла дорогу по пешеходному переходу и продолжила идти по обочине.Всего, по данным донской ГИБДД, за минувшие выходные в регионе зарегистрировано четыре происшествия с участием пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести, один погиб.