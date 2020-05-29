Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионер за рулём иномарки сбил коляску с годовалой девочкой в Ростовской области

Пенсионер за рулём иномарки сбил коляску с годовалой девочкой в Ростовской области
В Ростовской области пенсионер сбил коляску с ребёнком. ДТП произошло в станице Бессергеневской Октябрьского района вечером 31 мая.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Мазды», избегая столкновения с остановившейся перед «зеброй» машиной, выехал на обочину. Там он сбил коляску, в которой находилась годовалая девочка. За несколько секунд до этого женщина перешла дорогу по пешеходному переходу и продолжила идти по обочине.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Всего, по данным донской ГИБДД, за минувшие выходные в регионе зарегистрировано четыре происшествия с участием пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести, один погиб.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.