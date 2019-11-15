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Пенсионер спровоцировал страшное ДТП в Ростовской области: трое погибли, двое пострадали

Пенсионер спровоцировал страшное ДТП в Ростовской области: трое погибли, двое пострадали
На трассе Ростовской области случилось ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 19 ноября около 8 часов на автодороге Котельниково-Песчанокопское.

По предварительной информации, 70-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате столкновения погибли оба водителя, а также трёхлетний малыш, который ехал в «Ладе». Травмы получили пассажирки обоих автомобилей. Возраст одной из них — 47 лет, личность второй устанавливается.

- На месте работают сотрудники полиции, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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