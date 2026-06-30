Пассажирка такси пострадала в аварии в Аксае

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области пассажирка такси получила травмы в результате ДТП. Авария произошла 29 июня в Аксае.В этот день водитель такси на автомобиле «Лада» двигался по улице Строителей. По предварительным данным, в районе дома № 5 машина столкнулась с легковым автомобилем «Ауди». На кадрах видно, что удар пришелся в передние боковые части автомобилей.Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», в аварии пострадала пассажирка такси. 38-летнюю женщину с травмами средней степени тяжести доставили в хирургическое отделение больницы Аксайского района.