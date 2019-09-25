Пассажирка маршрутки пострадала при ДТП в Шахтах: видео



В Шахтах в результате ДТП перевернулась пассажирская «ГАЗель», пострадал один человек. Авария произошла на улице Маяковского примерно в 9 часов.



На перекрёстке в районе дома № 222-б 36-летний водитель грузовика ГАЗ не уступил дорогу маршрутке. Автобус № 74 под управлением 42-летнего мужчины направлялся из посёлка Нежданное в посёлок Южное. Внутри был один пассажир. В результате транспортные средства столкнулись. Маршрутка отлетела в сторону и опрокинулась на бок.



- При ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка автобуса, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Медики доставили её в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

