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Пассажирка маршрутки пострадала при ДТП в Шахтах: видео

Пассажирка маршрутки пострадала при ДТП в Шахтах: видео
В Шахтах в результате ДТП перевернулась пассажирская «ГАЗель», пострадал один человек. Авария произошла на улице Маяковского примерно в 9 часов.

На перекрёстке в районе дома № 222-б 36-летний водитель грузовика ГАЗ не уступил дорогу маршрутке. Автобус № 74 под управлением 42-летнего мужчины направлялся из посёлка Нежданное в посёлок Южное. Внутри был один пассажир. В результате транспортные средства столкнулись. Маршрутка отлетела в сторону и опрокинулась на бок.

- При ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка автобуса, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Медики доставили её в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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