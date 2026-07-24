Пассажирка «Фольксваген Джетта» пострадала в массовом ДТП на трассе Дона

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский 23 июля произошла массовая авария, в которой пострадала пассажирка одного из автомобилей.По предварительной информации, водитель «Мерседес-Бенц» двигался со стороны Каменска-Шахтинского и не успел вовремя затормозить перед остановившимся транспортом, который пропускал встречные машины, объезжавшие другое ДТП. В результате «Мерседес-Бенц» столкнулся с «УАЗом», который от удара отбросило на «Фольксваген Джетта», после чего тот врезался в стоящий впереди грузовик «В032УУ».Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получила 41-летняя пассажирка «Фольксваген Джетта». Женщину доставили в медицинское учреждение.