Пассажирка автобуса получила серьёзную травму позвоночника в ДТП с «ГАЗелью»
У пассажирки автобуса, попавшего в ДТП под Новочеркасском, диагностировали серьёзную травму позвоночника.
25-летнюю пострадавшую на «скорой» доставили в БСМП Новочеркасска. В больнице у неё обнаружили перелом. Девушку госпитализировали в травматологию.
Ещё один пассажир автобуса получил травму глаза. В него попал инородный предмет. Мужчину направили к офтальмологу. У остальных трёх пострадавших менее серьёзные травмы - ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Оказав необходимую помощь, медики отпустили их домой.
Напомним, ДТП произошло 23 июня на трассе Новочеркасск — Багаевская. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «ГАЗели», который выехал на встречную полосу.