Пассажир пострадал в ДТП с участием маршрутки № 91 и легковушки в Ростове

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В донской столице маршрутка № 91 с пассажирами попала в ДТП. Авария случилась днем 19 марта на улице Новоплотской, сообщает УГИБДД по Ростовской области.Предварительно известно, что водитель машрутки № 91 врезался в иномарку, которая двигалась впереди. В момент ЧП в общественном транспорте находились 15 человек. Не все смогли удержаться и не получить травмы от силы удара.- В результате аварии пострадал 37-летний пассажир общественного транспорта, - сообщили в ведомстве.Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.