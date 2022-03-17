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Пассажир пострадал в ДТП с участием маршрутки № 91 и легковушки в Ростове

Пассажир пострадал в ДТП с участием маршрутки № 91 и легковушки в Ростове
В донской столице маршрутка № 91 с пассажирами попала в ДТП. Авария случилась днем 19 марта на улице Новоплотской, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Предварительно известно, что водитель машрутки № 91 врезался в иномарку, которая двигалась впереди. В момент ЧП в общественном транспорте находились 15 человек. Не все смогли удержаться и не получить травмы от силы удара.

- В результате аварии пострадал 37-летний пассажир общественного транспорта, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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