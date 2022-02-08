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Пассажир «Лексуса» погиб в столкновении с грузовиком на донской трассе

Пассажир «Лексуса» погиб в столкновении с грузовиком на донской трассе
На трассе Ростов – Волгодонск – обход Семикаракорска произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. Погиб 28-летний парень. Трагедия произошла 9 февраля около 20:30 на подъезде к Семикаракорску.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 38-летний мужчина за рулем «Лексус ЕS250» превысил скорость, нарушил боковой интервал и врезался в край прицепа МАЗа.

В результате, погиб пассажир автомобиля.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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